БМП россиян штурмовала позиции ВСУ на Донеччине — ее сожгли

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Росіяни спробували штурмувати позиції військовослужбовців Збройних сил України на Донеччині, проте захисники знищили ворожу БМП. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.