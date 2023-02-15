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Ракурс
БМП росіян спалили під час штурму позицій ЗСУ на Донеччині (ВІДЕО)

БМП росіян штурмувала позиції ЗСУ на Донеччині — її спалили (ВІДЕО)

15 лют 2023, 10:58
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Росіяни спробували штурмувати позиції військовослужбовців Збройних сил України на Донеччині, проте захисники знищили ворожу БМП. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.





Днями екіпажі безпілотників 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського спалили ворожу БМП під час штурму позицій наших захисників на Донеччині, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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