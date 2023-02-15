«Азовцы» взорвали склад боеприпасов россиян под Бахмутом

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Ракурс

«Азовці» підірвали склад боєприпасів російських окупантів під Бахмутом у Донецькій області. Для роботи по загарбниках захисники України використовували 152-мм дивізійну самохідну гаубицю «Мста-С».

Окрім цього, на іншому напрямку — біля Кремінної на Луганщині захисники України знайшли новий трофей — неушкоджений російський боєкомплект.