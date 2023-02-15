Захваченные окопы россиян показали воины ВСУ

https://racurs.ua/n179967-zahvachennye-okopy-rossiyan-pokazali-voiny-vsu-foto.html

Ракурс

Захоплені позиції російських окупантів на лінії фронту показали військовослужбовці Збройних сил України. Один з українських воїнів демонструє на відео стан окопів, облаштованих солдатами рф.

Окрім цього, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс» показала під Бахмутом відео з російським загарбником, який робить зарядку біля спаленої військової техніки.