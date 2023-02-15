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Ракурс
Захоплені позиції росіян показали воїни ЗСУ

Захоплені позиції росіян показали воїни ЗСУ (ФОТО)

15 лют 2023, 15:15
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Захоплені позиції російських окупантів на лінії фронту показали військовослужбовці Збройних сил України. Один з українських воїнів демонструє на відео стан окопів, облаштованих солдатами рф.





Окрім цього, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс» показала під Бахмутом відео з російським загарбником, який робить зарядку біля спаленої військової техніки.

Джерело: Ракурс


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