Верховный суд поставил точку по делу «ПриватБанка», фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n179971-nacionalizirovannyy-privatbank-ne-vernut-byvshim-sobstvennikam-reshenie-verhovnogo-suda.html

Ракурс

Верховний суд сьогодні, 15 лютого, поставив крапку у «справі Дубілета», унеможлививши повернення «ПриватБанку» колишнім власникам.

Остаточним рішенням Великої Палати Верховного суду було підтверджено законність націоналізації банку у 2016 році. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник НБУ Андрій Пишний.

Тепер остаточно: колишні власники ПриватБанку за жодних обставин не зможуть повернути акції банку, які перейшли у власність держави, — наголошує Пишний.

Зазначається, що Верховний суд своїм рішенням залишив у силі ухвалу суду першої інстанції, котрою було закрито провадження у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу «ПриватБанку», внаслідок яких держава набула у власність 100% його акцій у грудні 2016 року.

Це означає, що суд визнав правомірним застосування у цій справі норм Закону України № 590-ІХ, що унеможливлює будь-які подальші намагання відіграти назад. І навіть більше — це означає, що, крім справи Дубілета, буде закрито ще понад 40 подібних судових справ, — наголошує Пишний. — Їх ініціювали колишні власники, щоб незаконно повернути собі ПриватБанк.

У грудні 2016 року «ПриватБанк» було націоналізовано, а в його капітал для порятунку установи від фінансового краху держава влила понад 155 млрд грн.

Колишній голова правління «ПриватБанку» Олександр Дубілет у 2021 році звернувся з позовом до «ПриватБанку», Міністерства фінансів і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в якому вимагав визнати недійсним договір про викуп державою акцій банку.

Господарський суд у Києві того ж року закрив цю справу, проте Північний апеляційний господарський суд скасував це рішення і повернув справу в першу інстанцію.

Банк подав касацію, Касаційний господарський суд у Верховному суді попросив Велику палату вирішити правову проблему щодо застосування так званого «антиколомойського закону», який передбачає, що колишні власники банку можуть отримати лише грошове відшкодування за нього.