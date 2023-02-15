Повестки в суд в Украине начали рассылать через Viber

Cуды начали рассылать повестки через Viber, фото: Yuri Samoilov

https://racurs.ua/n179975-povestki-v-sud-v-ukraine-nachali-rassylat-cherez-viber.html

Ракурс

В Україні відсьогодні, 15 лютого, з’явилася можливість надсилання судами повісток і викликів за допомогою месенджера Viber, на додачу до вже традиційних SMS-повідомлень.

Про це повідомляє прес-служба Державної судової адміністрації України.

Зазначається, що відповідне нормативне підґрунтя закладено у оновленому Порядку надсилання судових повісток, повідомлень і викликів учасникам судового процесу в електронній формі, затвердженому наказом ДСА України від 23.01.2023 № 28.

Середня вартість відправки однієї повістки для суду буде значно нижчою, оскільки для відправки однієї повістки за допомогою Viber потрібне лише одне повідомлення (проти 5−6 SMS-повідомлень в середньому та 15 як максимум), — наголошують у відомстві.

Надсилання повісток через інтернет-месенджер Viber діятиме за таким алгоритмом:

система документообігу намагається відправити повістку через месенджер:

в разі неможливості такої відправки, повістка відправляється як SMS.

У відомстві вже озвучили перші результати застосування нової технології:

з 00.01 до 12.00 15 лютого на месенджер Viber доставлено 60% повісток — з тих, які за згодою учасників судового процесу направляються у вигляді електронних повідомлень;

в результаті за перші півдня роботи нового сервісу економія для судів (а значить, і для держбюджету) склала понад 5 тис. грн або 42%;

якби ці повістки надіслали регулярною поштою, це б обійшлося у 23 рази дорожче — замість 7 тис. грн коштувало б 160 тис. грн.