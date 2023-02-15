Повістки у суд в Україні почали розсилати через Viber

Повістки у суд в Україні почали розсилати через Viberhttps://racurs.ua/ua/n179975-povistky-u-sud-v-ukrayini-pochaly-rozsylaty-cherez-viber.htmlРакурс
В Україні відсьогодні, 15 лютого, з’явилася можливість надсилання судами повісток і викликів за допомогою месенджера Viber, на додачу до вже традиційних SMS-повідомлень.
Про це повідомляє прес-служба Державної судової адміністрації України.
Зазначається, що відповідне нормативне підґрунтя закладено у оновленому Порядку надсилання судових повісток, повідомлень і викликів учасникам судового процесу в електронній
формі, затвердженому наказом ДСА України від
Середня вартість відправки однієї повістки для суду буде значно нижчою, оскільки для відправки однієї повістки за допомогою Viber потрібне лише одне повідомлення (проти 5−6 SMS-повідомлень в середньому та 15 як максимум), — наголошують у відомстві.
Надсилання повісток через інтернет-месенджер Viber діятиме за таким алгоритмом:
- система документообігу намагається відправити повістку через месенджер:
- в разі неможливості такої відправки, повістка відправляється як SMS.
У відомстві вже озвучили перші результати застосування нової технології:
- з 00.01 до 12.00 15 лютого на месенджер Viber доставлено 60% повісток — з тих, які за згодою учасників судового процесу направляються у вигляді електронних повідомлень;
- в результаті за перші півдня роботи нового сервісу економія для судів (а значить, і для держбюджету) склала понад 5 тис. грн або 42%;
- якби ці повістки надіслали регулярною поштою, це б обійшлося у 23 рази дорожче — замість 7 тис. грн коштувало б 160 тис. грн.
Можливо, цифри поки що не надто вражаючі, але це лише початок. Маю абсолютне переконання, що у подальшому активне використання цього та всіх інших (наприклад: особистий кабінет електронного суду https://cabinet.court.gov.ua/ чи мобільний застосунок Дія), більш економних, способів доставки повісток принесе дуже швидку і відчутну економію Україні, — наголошує виконувач обов’язків гендиректора держпідприємства «Інформаційні судові системи» Микола Козлов.