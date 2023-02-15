В россии студентов заставляют подписывать согласие на досрочный призыв, фото:

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У росії студентів змушують підписувати згоду на достроковий призов.

В результаті військкомати зможуть їх призвати уже в квітні, а не влітку, коли закінчиться навчання. Про це повідомляє російське видання «Верстка» з посиланням на дані правозахисної організації «Школа призовника».

Військкомати у співпраці з адміністраціями коледжів почали вимагати від студентів випускних курсів писати заяви на дострокове проходження медичної комісії та засідання призовної комісії, — зазначає видання. — Повідомлення надходять із регіонів по всій росії.

За російським законодавством, студенти отримують відстрочку від призову до закінчення навчання, проте з 2021 року військкомати почали переконувати молодих людей призиватись. До цієї тактики вони вдалися і напередодні весняного призову 2023 року, зазначають правозахисники.

Вони дурять голову вісімнадцятирічним хлопцям, які, природно, не розуміють правових наслідків таких заяв. Під різними приводами, за допомогою умовлянь та погроз змушують підписувати заяви, — наголосив у коментарі виданню правозахисник Олексій Табалов.

Також військкомати домовляються з керівництвом коледжів про те, що студенти, які підписали такі заяви, складуть іспити достроково. Потім студенти отримують повістку із зобов’язанням з’явитися до військкомату, де проходять медкомісію та вирушають до армії.

Військкомати хочуть почати призивати таких студентів вже 1 квітня, коли починається весняний призов, щоб не чекати літа та закінчення навчання, — упевнений правозахисник.

Про те, що студентами випускних курсів вже зацікавилися військкомати, повідомляє також правозахисний проект «Идите лесом». За їхніми даними, у московських вишах та коледжах влаштовують зустрічі з військкомами, на яких студентам роздають повістки із зобов’язанням з’явитися з паспортом та приписним посвідченням.

Повідомлення почали надходити у понеділок. Студенти розповідали, що їх збирали в актових залах для зустрічі із представниками військкоматів. Тим, хто з москви, одразу вручали повістки. Решту відпускали, — розповіли правозахисники.

Джерело: «Верстка»