Сохраняйте спокойствие - Данилов о масштабной ракетной атаке по Украине в годовщину 24 февраля

https://racurs.ua/n179988-sohranyayte-spokoystvie-danilov-o-masshtabnoy-raketnoy-atake-po-ukraine-v-godovschinu-24-fevralya.html

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Російські воєнні злочинці планують масштабну ракетну атаку на річницю повномасштабного вторгнення, але Україна до неї готова.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив 16 лютого в ефірі телемарафону.

Вони готуються і будуть намагатися саме до 23−24 лютого спробувати здійснити масовану атаку. До цього треба спокійно ставитися. Ми до цього готові… Чи вплине це на хід війни? Ні. Ми обов’язково переможемо, — сказав Данілов, наголосивши, що українцям варто зберігати спокій.

Нагадаємо, що у ніч проти 16 лютого росіяни знову вдарили по Україні ракетами. Цього разу московити застосували фальш-цілі. ППО збила половину усіх запущених ракет, частина яких не може бути уражена наявними засобами українських військових.