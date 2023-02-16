Зберігайте спокій - Данілов про масштабну ракетну атаку по Україні у річницю 24 лютого

https://racurs.ua/ua/n179988-zberigayte-spokiy-danilov-pro-masshtabnu-raketnu-ataku-po-ukrayini-u-richnycu-24-lutogo.html

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Російські воєнні злочинці планують масштабну ракетну атаку на річницю повномасштабного вторгнення, але Україна до неї готова.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив 16 лютого в ефірі телемарафону.

Вони готуються і будуть намагатися саме до 23−24 лютого спробувати здійснити масовану атаку. До цього треба спокійно ставитися. Ми до цього готові… Чи вплине це на хід війни? Ні. Ми обов’язково переможемо, — сказав Данілов, наголосивши, що українцям варто зберігати спокій.

Нагадаємо, що у ніч проти 16 лютого росіяни знову вдарили по Україні ракетами. Цього разу московити застосували фальш-цілі. ППО збила половину усіх запущених ракет, частина яких не може бути уражена наявними засобами українських військових.