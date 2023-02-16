Нічний удар по Україні - частина Х-22 досягла цілі

https://racurs.ua/ua/n179981-nichnyy-udar-po-ukrayini-chastyna-h-22-dosyagla-cili.html

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Уночі 16 лютого російські війська завдали масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури.

Сили ППО збили 14 із 32 запущених крилатих ракет, та 2 з 2 керованих авіаційних ракет Х-59.

Частина ракет Х-22 досягла цілей, уразивши об'єкти критичної інфраструктури — на озброєнні немає засобів, здатних знищувати цей тип, — повідомили у Командуванні Повітряних сил України.

Російські воєнні злочинці застосували:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;

8 крилатих ракет «Калібр» із фрегата з акваторії Чорного моря;

12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська;

дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.

Чергова ракетна атака росіян. Вночі запускали БПЛА та ракети. На жаль, є влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях, — прокоментували нічний удар по Україні в Офісі президента.

Зазначається, що росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БПЛА.

Куди влучили рашисти

Жахливою була ніч у Павлограді. О третій годині після опівночі, коли люди мирно спали у своїх домівках, ворог вдарив ракетами по місту.

Загинула 79-річна жінка. Попередньо, семеро людей постраждали. Двоє поранених шпиталізували — 79-річного чоловіка та 37-річну жінку. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Пошкоджене промислове підприємство. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали.

Зруйновано сім приватних будинків. Ще 30 — понівечені.

Уночі було влучання в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Постраждалих чи жертв нема. Пожежу загасили, повідомив голова ОВА МАксим Козицький.