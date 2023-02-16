"Укрэнерго" сообщило о последствиях ночной атаки ракетами и дронами

https://racurs.ua/n179995-ukrenergo-soobschilo-o-posledstviyah-nochnoy-ataki-raketami-i-dronami.html

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​​Нічна атака російських воєнних злочинців ракетами та дронами не призведе до необхідності обмежувати споживання електроенергії в Україні.

Про це уранці 16 лютого повддіомили в «Укренерго».

Споживання в країні дещо підвищилось порівняно з учорашнім днем.

Дефіциту потужності в енергосистемі немає вже п’яту добу поспіль і 16 лютого теж не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання.

Працюють всі види електростанцій в енергосистемі, а теплова та гідрогенерація забезпечують покриття пікового споживання у ранкові та вечірні години. Імпорт електроенергії зменшується.

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей у четвер не доводились, але при зростанні споживання можливе застосування відключень.

Заміри фактичного споживання 16 лютого відбуваються відповідно до графіка у Дніпропетровській області.

В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Повертається до активної роботи бізнес, що відображається у зростанні споживання. Тому для уникнення перевантаження обладнання у місті застосовуються графіки погодинних відключень.

В Одеській області все ще тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики також усувають наслідки російських ударів на низці електростанцій, які зазнали значних пошкоджень ракетних та дронових атак росіян.

В «Укренерго» нагадали, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога — найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій — це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години.