Работу HIMARS по оккупантам показали на видео

https://racurs.ua/n180007-rabotu-himars-po-okkupantam-pokazali-na-video.html

Ракурс

Збройні сили України застосували американську реактивну артилерійську систему HIMARS по окупантах. Відповідний відеозапис оприлюднили 16 лютого у Телеграм.

Відеозапис зроблено з авто, яке рухалося трасою.

Ось так, їдеш трасою, а тут бац і HIMARS по окупантах працює, — написав учасник дорожнього руху.

Нагадаємо, за даними CNN, для нового наступу армії росії потрібен час до травня, щоб відновити достатню міць для тривалої компанії. Проте на думку американських військових, керівництво рф хоче діяти якнайшвидше. Тому сили рф підуть у наступ раніше, аніж будуть насправді готові через політичний тиск з боку кремля.