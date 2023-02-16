«Черные Запорожцы» уничтожили позиции оккупантов рф

https://racurs.ua/n180010-chernye-zaporojcy-unichtojili-pozicii-okkupantov-rf-video.html

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Як працюють військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка входить до складу механізованих військ Збройних сил України, показало Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.