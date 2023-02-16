Як “Чорні Запорожці” знищують позиції окупантів рф

https://racurs.ua/ua/n180010-yak-chorni-zaporojci-znyschuut-pozyciyi-okupantiv-rf-video.html

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Як працюють військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка входить до складу механізованих військ Збройних сил України, показало Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.