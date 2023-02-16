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Як “Чорні Запорожці” знищують позиції окупантів рф
Як «Чорні Запорожці» знищують позиції окупантів рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180010-yak-chorni-zaporojci-znyschuut-pozyciyi-okupantiv-rf-video.htmlРакурс
Як працюють військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка входить до складу механізованих військ Збройних сил України, показало Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.
Воїни 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців допомагають знищувати російську пропаганду та демонструють «как на самом деле обстоят дела» у окупантів … Слава Україні та її воїнам, — йдеться у повідомленні захисників України.
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