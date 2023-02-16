«Укрэнерго» об электроснабжении - Расслабляться не стоит

https://racurs.ua/n180017-ukrenergo-ob-elektrosnabjenii-rasslablyatsya-ne-stoit.html

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В «Укренерго» прокоментували ситуацію з електропостачанням в Україні, зважаючи на ракетні удари країни-агресора росії. Завдяки покращенню протиповітряної оборони та «зниженню можливостей москви завдавати ударів» по критичній інфраструктурі, ймовірно, позаду, проте «розслаблятися не варто».

Таку думку висловив в інтерв’ю для Bloomberg голова «Укренерго» Володимир Кудрицький. З його слів, наближення кінця зими принесе полегшення, незважаючи на те, що рф продовжує наносити ракетні удари та використовувати безпілотники для ураження об'єктів інфраструктури.

Ворог значною мірою втратив здатність завдавати значної шкоди, — сказав Кудрицький.

Голова «Укренерго» високо оцінив швидкий ремонт електромереж, проведений його підлеглими, а також роботу ППО.

Тим не менш, не варто розслаблятися і вважати, що російська кампанія повітряних ударів закінчилася, — наголосив чиновник.

Прямі збитки, завдані українській енергосистемі, сягатимуть «сотень мільйонів доларів», а економічні втрати — «мільярди». Попередня оцінка збитків буде оприлюднена протягом найближчих тижнів.

Українські ремонтні бригади скоротили час, необхідний для заміни трансформаторів, на 25% порівняно з показниками осені.