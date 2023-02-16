Трасса из Мариуполя до Бердянского кольца вся в военных грузовиках рф (ФОТО)

https://racurs.ua/n180020-trassa-iz-mariupolya-do-berdyanskogo-kolca-vsya-v-voennyh-gruzovikah-rf-foto.html

Ракурс

На трасі від тимчасово окупованого Маріуполя до Бердянського кільця наразі фіксують затори через військові вантажівки армії російських окупантів.

Про це у Телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

Корки з вантажівок на трасі від Маріуполя до так званого Бердянського кільця. Одну в одну. Суходільний коридор в Крим залишається єдиним зв’язком Крима з Московією. Вантажівки на асфальті, військові вантажі намагаються об’їхати по багнюці. Часто — невдало. Але рух не зупиняється, — розповів Андрющенко.

Він також оприлюднив відповідні фото.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що рф змінює тактику у війні проти України — загарбники масово застосовуватимуть авіацію.