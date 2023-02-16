Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Трасса из Мариуполя до Бердянского кольца вся в военных грузовиках рф (ФОТО)

Трасса из Мариуполя до Бердянского кольца вся в военных грузовиках рф (ФОТО)

16 фев 2023, 20:22
999

На трасі від тимчасово окупованого Маріуполя до Бердянського кільця наразі фіксують затори через військові вантажівки армії російських окупантів.





Про це у Телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

Корки з вантажівок на трасі від Маріуполя до так званого Бердянського кільця. Одну в одну. Суходільний коридор в Крим залишається єдиним зв’язком Крима з Московією. Вантажівки на асфальті, військові вантажі намагаються об’їхати по багнюці. Часто — невдало. Але рух не зупиняється, — розповів Андрющенко.

Він також оприлюднив відповідні фото.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що рф змінює тактику у війні проти України — загарбники масово застосовуватимуть авіацію.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров