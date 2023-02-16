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Ракурс
Траса з Маріуполя до Бердянського кільця вся у військових вантажівках рф

Траса з Маріуполя до Бердянського кільця вся у військових вантажівках рф (ФОТО)

16 лют 2023, 20:22
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На трасі від тимчасово окупованого Маріуполя до Бердянського кільця наразі фіксують затори через військові вантажівки армії російських окупантів.





Про це у Телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

Корки з вантажівок на трасі від Маріуполя до так званого Бердянського кільця. Одну в одну. Суходільний коридор в Крим залишається єдиним зв’язком Крима з Московією. Вантажівки на асфальті, військові вантажі намагаються об’їхати по багнюці. Часто — невдало. Але рух не зупиняється, — розповів Андрющенко.

Він також оприлюднив відповідні фото.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що рф змінює тактику у війні проти України — загарбники масово застосовуватимуть авіацію.

Джерело: Ракурс


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