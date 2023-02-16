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Траса з Маріуполя до Бердянського кільця вся у військових вантажівках рф
Траса з Маріуполя до Бердянського кільця вся у військових вантажівках рф (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n180020-trasa-z-mariupolya-do-berdyanskogo-kilcya-vsya-u-viyskovyh-vantajivkah-rf-foto.htmlРакурс
На трасі від тимчасово окупованого Маріуполя до Бердянського кільця наразі фіксують затори через військові вантажівки армії російських окупантів.
Про це у Телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
Корки з вантажівок на трасі від Маріуполя до так званого Бердянського кільця. Одну в одну. Суходільний коридор в Крим залишається єдиним зв’язком Крима з Московією. Вантажівки на асфальті, військові вантажі намагаються об’їхати по багнюці. Часто — невдало. Але рух не зупиняється, — розповів Андрющенко.
Він також оприлюднив відповідні фото.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що рф змінює тактику у війні проти України — загарбники масово застосовуватимуть авіацію.
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