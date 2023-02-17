Украина, НАТО и Евросоюз впервые проведут трехстороннюю встречу. Фото: Укринформ

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Вперше тристороння зустріч відбудеться між Україною, Європейським Союзом на НАТО.

Наступного вівторка, 21 лютого, у Брюсселі зустрінуться міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель та генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Зустрінуться сторони у штаб-квартирі НАТО, а після того дадуть спільну прес-конференцію. Про це повідомили в прес-службі Альянсу.

Головний дипломат України наголосив, що це буде перша зустріч представників України, НАТО та ЄС у такому форматі.

Очікую зустрічі з Єнсом Столтенбергом і Жозепом Боррелем, щоб посилити наше партнерство і співпрацю заради захисту України та Європи, — зазначив Кулеба.

Нагадаємо, у лютому на зустрічі міністрів оборони НАТО Столтенберг заявив, що президент росії володимир путін замість готовності до миру в Україні розпочинає нові наступальні дії.

Також керівництво Північноатлантичного альянсу закликало країни-учасниці готуватися до тривалої війни, бо країна-агресор рф вже готується до неї. Так, москва не лише мобілізувала понад 200 тис. додаткових військових, але й нарощує російське військове виробництво й отримує більше зброї від інших авторитарних режимів, включно з Іраном.