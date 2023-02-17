Власти Сумщины опровергли фейки о скоплении войск рф на границе. Фото: УП

https://racurs.ua/n180043-the-times-zayavila-o-10-tys-okkupantov-vblizi-sumschiny-vlasti-nazvali-eto-feykom.html

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Велике угруповання військ сконцентрували російські генерали на території рф поблизу з Сумською областю.

Це найбільша концентрація, яка коли-небудь була в цій точці. Окупанти побудували у своєму розташуванні польовий госпіталь. Це може свідчити, що ворог планує наступальні дії. Про це заявив старший лейтенант Збройних сил України Андрій Гулаков, повідомляє видання The Times.

По той бік кордону із Сумами зосереджено 10 тис. російських військових. Це найбільша концентрація, яка тут коли-небудь була, — цитують журналісти військовослужбовця.

У матеріалі йдеться, що у лютому 2022 року напад відбувся за схожим сценарієм, бо так звані військові навчання поблизу українського кордону виявилися блефом.

Також повідомляється, що дорогу до державного кордону України ворог засипав гравієм. Тепер по цьому шляху може рухатися військова техніка. Минулоріч багнюка заважала окупантам оперативно просуватися.

Однак Сумська обласна військова адміністрація назвала цю інформацію фейком, бо українські військові не фіксують ударних угруповань росіян поблизу кордону з Сумською областю.

Інформація про 10 тис. російських військових на кордоні з Сумською областю не відповідає дійсності. Станом на сьогоднішній день, за інформацією військових, ударне угруповання ворога на кордоні з Сумською областю не зафіксовано, — повідомила Сумська ОВА у Telegram.

Обласна влада звернулася до правоохоронних органів для перевірки вкиду про велике угруповання росіян на кордоні. У відомстві зазначили, що це може бути інформаційно-психологічною операцією ворога.

Нагадаємо, експерти американського Інституту вивчення війни заявляли, що використання російським командуванням мобілізованих військовослужбовців навряд чи створить достатній наступальний потенціал для широкомасштабного і швидкого механізованого наступу.

Джерело: The Times