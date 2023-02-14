Мобілізовані росіяни не мають необхідного бойового досвіду. Фото: vechirniy.kyiv.ua

https://racurs.ua/ua/n179914-mobilizovani-rosiyany-ne-maut-neobhidnogo-boyovogo-dosvidu-dlya-vedennya-uspishnogo-nastupu-isw.html

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Мобілізовані громадяни росії не мають досвіду, необхідного для успішного наступу в Україні.

Використання російськими військами мобілізованих військовослужбовців навряд чи створить достатній наступальний потенціал для широкомасштабного і швидкого механізованого наступу. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці нагадали слова представника українського оперативного командування «Таврійськ» Олексія Дмитрашківського, який заявив, що російським військовим доведеться втретє доукомплектовувати 155-ту бригаду морської піхоти через втрати під Вугледаром. До поразки під цим містом 155-та бригада морської піхоти налічувала 5 тис. окупантів.

Також в ISW навели слова російського військовослужбовця 155-ї морської піхотної бригади, який брав участь у штурмі Вугледара. Він розповів, що бригада на 80−90% була укомплектована мобілізованими.

Аналітики вважають, що «подальше використання росією мобілізованих, які не змогли виконати військові завдання, такі як виявлення мінних полів і не мають знань, як діяти, якщо вони на них натрапили, вказує на те, що мобілізовані не мають необхідного бойового досвіду, який потрібен для успішного ведення механізованого наступу».

У звіті зазначається, що ці мобілізовані, ймовірно, пройшли обмежену індивідуальну підготовку, і їм бракує згуртованості, професійної підготовки та досвіду, необхідних для проведення широкомасштабних наступальних операцій.

Під Вугледар командування рф може перекинути додаткових мобілізованих, але вони навряд чи будуть спроможні на ведення успішних наступальних операцій.

Нагадаємо, представник Збройних сил України заявив, що під час штурму Вугледара на Донеччині російська армія могла втратити весь склад елітної 155-ї бригади морської піхоти.