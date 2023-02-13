Супутникове фото колони російської бронетехніки, розбитої під Вугледаром. 8 лютого 2023 року, фото - Maxar Technology / Reuters / Scanpix / LETA

https://racurs.ua/ua/n179906-zsu-pid-vugledarom-rozbyly-elitnu-rosiysku-brygadu-morpihiv-ale-putin-zayavyv-scho-vony.html

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Під час штурму Вугледара на Донеччині російська армія могла втратити весь склад елітної 155-ї бригади морської піхоти.

Про це 12 лютого повідомило американське видання Politico з посиланням на представника Сил оборони Таврійського спрямування ЗСУ Олексія Дмитрашковського.

155 бригаду вже тричі доводилося доукомплектовувати. Перший раз після Ірпеня та Бучі. Вдруге їх розгромили під Донецьком, вони знову відновилися. А зараз уже майже всю бригаду знищено під Вугледаром, — заявив Дмитрашковський.

Морпіхи з Примор’я розповіли, що зазнали великих втрат внаслідок невдалого наступу на Донеччині Губернатор назвав їхню скаргу «вкиданням українських спецслужб»

За словами Дмитрашковського, в районі Вугледару гинули по 150−300 морських піхотинців на день. Загалом до бригади, стверджує представник ЗСУ, входило близько п’яти тисяч осіб.

Один із морських піхотинців 155-ї бригади розповів російському виданню «7×7», що військові штурмували Вугледар із 23 січня. Бригада на 80−90% складалася із мобілізованих. За його словами, через великі втрати «ввесь час підвозили нових».

Після чергового штурму, стверджує морпіх, від третьої роти десантно-штурмової бригади залишилося не більше восьми людей. Багато військовослужбовців потрапили в полон.

Хтось вижив, сказали, що дезертири. Краще б я потрапив у полон і не повернувся. Ставлення [імовірно, йдеться про ставлення російського командування до бійців бригади, що вижили] максимально погане. Вже поклали людей 500, може, більше. Командир бригади сказав, що додому ми поїдемо лише 200 [загиблими] або 300 [пораненими], — цитує морпіха «7×7».

Відомості про полонених підтверджуються даними з телеграм-каналу «Не чекай на мене з України», де публікують інформацію про загиблих та полонених росіян. Як пише «7×7», відомі імена 13 морпіхів 155-ї бригади, які потрапили в полон із 3 лютого.

Міноборони росії повідомлення про розгром 155-ї бригади та втрати серед морпіхів не коментувало.

Піхота морська працює добре прямо зараз. Героїчно бореться. І Тихоокеанського флоту, і Північного флоту, — заявив президент Росії Володимир Путін 9 лютого після засідання наглядової ради Агентства стратегічних ініціатив.

Фрагмент із цією цитатою 12 лютого показали у програмі «Москва. Кремль. Путін» на телеканалі «Росія 1».

Тим часом CNN пише, що розгром бронеколони армії РФ під Вугледаром ставить під сумнів можливість наступати росіян. Але їхні атаки призводять до дефіциту боєприпасів у ЗСУ.

Військовий історик Том Купер вважає, що росіяни зосередили величезні сили навколо Вугледару, «загалом близько 20 000 військовослужбовців, 90 основних бойових танків, можливо, вдвічі більше за БМП і близько 100 артилерійських знарядь».

Видання повідомляє, що «за лічені дні було виведено з ладу або знищено щонайменше два десятки російських танків та БМП».

Невдачі навколо Вугледара не віщують ширшого наступу росіян. За оцінкою ISW (Інституту вивчення війни), вони «ймовірно, ще більше послабили віру російського ультранаціоналістичного співтовариства в те, що російські сили здатні розпочати рішучу наступальну операцію».

Однак у деяких українських підрозділів не вистачає боєприпасів через збільшення темпу російських операцій, — йдеться у публікації.

Аналітики кажуть, що завдання для українців полягає у тому, щоб досить швидко поповнити передові частини снарядами та протитанковими ракетами.