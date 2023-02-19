ВСУ превратили в металлолом российскую РСЗО «Торнадо». Фото:

https://racurs.ua/n180108-vsu-prevratili-v-metallolom-rossiyskuu-rszo-tornado-video.html

Ракурс

Українські військові показали на відео процес знищення озброєння та боєприпасів російських загарбників.

На одному з напрямків вони спопелили російську реактивну систему залпового вогню «Торнадо-Г» та БМП-3. Професійно спрацювали бійці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Про це Сухопутні війська Збройних сил України 19 лютого повідомили в Facebook.

Як відомо, «Торнадо-Г» (9К51М) — російська модернізована 122-мм реактивна система залпового вогню на шасі вантажівки «Урал-4320». Це озброєння вважають модернізацією реактивної системи залпового вогню «Град». «Торнадо-Г» має досконалішу систему керування вогнем із супутниковою навігацією та комп’ютер для розрахунку балістичних показників.

Нагадаємо, українські артилеристи з Окремої мотопіхотної Маріупольської бригади влучним пострілом знищили групу російських загарбників. Відповідне відео бійці виклали в соціальній мережі.