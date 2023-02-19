Знищення загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n180098-efektne-vluchannya-artylerysty-znyschyly-grupu-rashystiv-video.html

Ракурс

Українські артилеристи з Окремої мотопіхотної Маріупольської бригади влучним пострілом знищили групу російських загарбників.

Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади в соціальній мережі Фейсбук.

Ефектне влучання, одне з десятків тисяч, що на рахунку ЗСУ, — вказано в описі відео.

Де і коли саме було зняте відео, не уточнюється.

Також у повідомленні на сторінці бригади розкривають таємницю такої точної роботи артилеристів.