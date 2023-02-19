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Ракурс
Знищення загарбників, скріншот відео

Ефектне влучання — артилеристи знищили групу рашистів (ВІДЕО)

19 лют 2023, 14:11
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Українські артилеристи з Окремої мотопіхотної Маріупольської бригади влучним пострілом знищили групу російських загарбників.





Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади в соціальній мережі Фейсбук.

Ефектне влучання, одне з десятків тисяч, що на рахунку ЗСУ, — вказано в описі відео.

Де і коли саме було зняте відео, не уточнюється.

Також у повідомленні на сторінці бригади розкривають таємницю такої точної роботи артилеристів.

Вона у тому, що за кожним точним пострілом «маріупольців» стоїть злагоджена, як годинниковий механізм, робота артрозвідки, аеророзвідників, корегувальників, механіків, артилеристів — усіх, хто самовіддано і професійно працює на нашу перемогу, — наголошується в повідомленні. — Разом ми справді непереможні!

Джерело: Ракурс


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