Эффектное попадание — артиллеристы уничтожили группу рашистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n180098-effektnoe-popadanie-artilleristy-unichtojili-gruppu-rashistov-video.htmlРакурс
Українські артилеристи з Окремої мотопіхотної Маріупольської бригади влучним пострілом знищили групу російських загарбників.
Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади в соціальній мережі Фейсбук.
Ефектне влучання, одне з десятків тисяч, що на рахунку ЗСУ, — вказано в описі відео.
Де і коли саме було зняте відео, не уточнюється.
Також у повідомленні на сторінці бригади розкривають таємницю такої точної роботи артилеристів.
Вона у тому, що за кожним точним пострілом «маріупольців» стоїть злагоджена, як годинниковий механізм, робота артрозвідки, аеророзвідників, корегувальників, механіків, артилеристів — усіх, хто самовіддано і професійно працює на нашу перемогу, — наголошується в повідомленні. — Разом ми справді непереможні!