Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n179688-rozrahunok-rapiry-vluchno-vidpracuvav-po-grupi-rashystiv-na-donechchyni-video.html

Ракурс

Захисники України з 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського влучним вогнем з протитанкової гармати МТ-12 «Рапіра» знищили групу російських терористів на Донеччині.

Відповідне відео сьогодні, 7 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

Розрахунок МТ-12 «Рапіра» … влучно відпрацював по скупченню живої сили противника, — вказано в описі відео. — Днями морпіхи-протитанкісти знищили терористів-загарбників в одному з тимчасово окупованих населених пунктів Донеччини.

На відео можна побачити, як українські військові влучним вогнем знищують окупантів, котрі намагалися заховатися між житловою забудовою.

Нагадаємо, нещодавно у мережі було опубліковане відео снайперського пострілу українських протитанкістів з «Рапіри» по російському танку.