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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Розрахунок «Рапіри» влучно відпрацював по групі рашистів на Донеччині (ВІДЕО)

7 лют 2023, 22:07
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Захисники України з 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського влучним вогнем з протитанкової гармати МТ-12 «Рапіра» знищили групу російських терористів на Донеччині.





Відповідне відео сьогодні, 7 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

Розрахунок МТ-12 «Рапіра» … влучно відпрацював по скупченню живої сили противника, — вказано в описі відео. — Днями морпіхи-протитанкісти знищили терористів-загарбників в одному з тимчасово окупованих населених пунктів Донеччини.

На відео можна побачити, як українські військові влучним вогнем знищують окупантів, котрі намагалися заховатися між житловою забудовою.

Нагадаємо, нещодавно у мережі було опубліковане відео снайперського пострілу українських протитанкістів з «Рапіри» по російському танку.

Джерело: Ракурс


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