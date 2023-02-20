Ущерб от российских обстрелов озвучили в «Нафтогазе»

«Нефтегаз» значительно пострадал от российских обстрелов, фото: НАПК

https://racurs.ua/n180123-uscherb-ot-rossiyskih-obstrelov-ozvuchili-v-naftogaze.html

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Російські обстріли завдали НАК «Нафтогаз України» збитків на понад 1 млрд дол. через пошкоджену чи зруйновану інфраструктуру.

Про це в інтерв’ю НВ заявив голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

Одне з найбільших руйнувань — Шебелинський НПЗ, знищений резервуарний парк. Усі ці пошкодження знаходяться переважно на Харківщині, яка потерпає від обстрілів з початку повномасштабної війни, — зазначив він.

Також у компанії є втрати серед працівників.

На жаль, ми маємо втрати серед працівників, як на фронті, так і під час виконання робіт, — наголосив Чернишов.

Очільник «Нафтогазу» зазначив, що за нинішніх умов компанія не може накладати штрафи чи пені за несплату за спожитий газ.

Ми можемо тільки просити людей вчасно сплачувати рахунки і сподіватися на їхню порядність та свідоме ставлення. І ви знаєте, вони це роблять: вчасно платить 80% клієнтів, і ми вдячні їм за це, — додав він.

Джерело: НВ