Нидерланды дали добро на создание реестра убытков. Фото:

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Уряд Нідерландів офіційно дав згоду на пропозицію України щодо створення міжнародної організації.

У Гаазі з’явиться офіс Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією. Ця організація стане першим компонентом всеосяжного репараційного механізму, що передбачатиме створення компенсаційної комісії. Вона розглядатиме індивідуальні заяви від громадян, компаній і держави про компенсацію завданих збитків країною-агресором. Про це 17 лютого заступник міністра юстиції України Ірина Мудра повідомила у Facebook.

Також передбачається Компенсаційний фонд, який накопичуватиме кошти для виплат, зокрема за рахунок конфіскованих російських активів. Рада Європи вже запропонувала допомогу в створенні реєстру та роботі над упровадженням Компенсаційного механізму.

За словами Мудрої, генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич уже акцентувала на тому, що її організація має великий досвід створення реєстрів, зокрема у світлі практики Європейського суду з прав людини та процесу нагляду за його рішеннями. Не виключено, що Рада Європи теж буде активно співпрацювати з нами в питаннях компенсацій.

Нагадаємо, 14 листопада 2022 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила проект резолюції про репарації — створення механізму компенсації Україні збитків, спричинених війною росії проти України.