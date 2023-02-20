Пентагон сообщил детали нового пакета помощи Украине – в нем есть ракеты для HIMARS

https://racurs.ua/n180140-pentagon-soobschil-detali-novogo-paketa-pomoschi-ukraine-v-nem-est-rakety-dlya-himars.html

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Пентагон оголосив деталі нового пакету військової допомоги Україні на 460 млн дол. До пакета увійшли:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди 155-мм калібру і мінометні снаряди 120-мм калібру;

чотири радіолокаційні системи;

додаткові ПТРК Javelin і підривні снаряди;

близько 2000 протитанкових ракет;

чотири БМП Bradley.

Крім того, США спрямують в Україну дві тактичні машини, протипіхотні міни Claymore, прилади нічного бачення, засоби зв’язку, медичні засоби та запчастини для техніки.

Нагадаємо, що про новий пакет допомоги сьогодні у Києві також оголосив президент США Джо Байден. Він пообіцяв згодом розповісти детальніше про спорядження нового траншу військової допомоги.