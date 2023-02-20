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Пентагон сообщил детали нового пакета помощи Украине – в нем есть ракеты для HIMARS

Пентагон сообщил детали нового пакета помощи Украине — в нем есть ракеты для HIMARS

20 фев 2023, 18:37
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Пентагон оголосив деталі нового пакету військової допомоги Україні на 460 млн дол. До пакета увійшли:





  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди 155-мм калібру і мінометні снаряди 120-мм калібру;
  • чотири радіолокаційні системи;
  • додаткові ПТРК Javelin і підривні снаряди;
  • близько 2000 протитанкових ракет;
  • чотири БМП Bradley.

Крім того, США спрямують в Україну дві тактичні машини, протипіхотні міни Claymore, прилади нічного бачення, засоби зв’язку, медичні засоби та запчастини для техніки.

Нагадаємо, що про новий пакет допомоги сьогодні у Києві також оголосив президент США Джо Байден. Він пообіцяв згодом розповісти детальніше про спорядження нового траншу військової допомоги.

Источник: Ракурс


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