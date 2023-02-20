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Пентагон повідомив деталі нового пакета допомоги Україні на 460 млн доларів
Пентагон повідомив деталі нового пакета допомоги Україні — у ньому є ракети для HIMARShttps://racurs.ua/ua/n180140-pentagon-povidomyv-detali-novogo-paketa-dopomogy-ukrayini-u-nomu-ie-rakety-dlya-himars.htmlРакурс
Пентагон оголосив деталі нового пакету військової допомоги Україні на 460 млн дол. До пакета увійшли:
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди 155-мм калібру і мінометні снаряди 120-мм калібру;
- чотири радіолокаційні системи;
- додаткові ПТРК Javelin і підривні снаряди;
- близько 2000 протитанкових ракет;
- чотири БМП Bradley.
Крім того, США спрямують в Україну дві тактичні машини, протипіхотні міни Claymore, прилади нічного бачення, засоби зв’язку, медичні засоби та запчастини для техніки.
Нагадаємо, що про новий пакет допомоги сьогодні у Києві також оголосив президент США Джо Байден. Він пообіцяв згодом розповісти детальніше про спорядження нового траншу військової допомоги.
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