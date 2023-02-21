Видео о "приключениях" вагнеровцев у Соледара показали ВСУ

https://racurs.ua/n180159-video-o-priklucheniyah-vagnerovcev-u-soledara-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

Відеозапис про «пригоди» російських солдатів з так званої приватної військової компанії «Вагнер» біля Соледару показала 21 лютого 45-та окрема артилерійська бригада, яка входить до складу Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України.