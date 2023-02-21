Ракурсhttps://racurs.ua/
Видео о "приключениях" вагнеровцев у Соледара показали ВСУ
Видео о «приключениях» вагнеровцев у Соледара показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n180159-video-o-priklucheniyah-vagnerovcev-u-soledara-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Відеозапис про «пригоди» російських солдатів з так званої приватної військової компанії «Вагнер» біля Соледару показала 21 лютого 45-та окрема артилерійська бригада, яка входить до складу Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України.
Коли війна триває, а ваш поїзд вже пішов… Артилеристи 45 ОАБр завжди працюють там, де потрібна підтримка, — додали у бригаді.
.