Відео про “пригоди” вагнерівців біля Соледара показали ЗСУ — війна рф проти України

https://racurs.ua/ua/n180159-video-pro-prygody-vagnerivciv-bilya-soledara-pokazaly-zsu-video.html

Ракурс

Відеозапис про «пригоди» російських солдатів з так званої приватної військової компанії «Вагнер» біля Соледару показала 21 лютого 45-та окрема артилерійська бригада, яка входить до складу Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України.