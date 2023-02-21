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Відео про “пригоди” вагнерівців біля Соледара показали ЗСУ — війна рф проти України

Відео про «пригоди» вагнерівців біля Соледара показали ЗСУ (ВІДЕО)

21 лют 2023, 10:57
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Відеозапис про «пригоди» російських солдатів з так званої приватної військової компанії «Вагнер» біля Соледару показала 21 лютого 45-та окрема артилерійська бригада, яка входить до складу Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України.





Коли війна триває, а ваш поїзд вже пішов… Артилеристи 45 ОАБр завжди працюють там, де потрібна підтримка, — додали у бригаді.

Джерело: Ракурс


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