Меткость морпехов ВСУ по демилитаризации россиян показали на видео

https://racurs.ua/n180166-metkost-morpehov-vsu-po-demilitarizacii-rossiyan-pokazali-na-video.html

Ракурс

Відеоматеріали об'єднаних зусиль 36-ї Окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського та 503-го Окремого батальйону морської піхоти по знищенню російських окупантів на території Донецької області оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.