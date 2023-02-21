Ракурсhttps://racurs.ua/
Меткость морпехов ВСУ по демилитаризации россиян показали на видео
Меткость морпехов ВСУ по демилитаризации россиян показали на видеоhttps://racurs.ua/n180166-metkost-morpehov-vsu-po-demilitarizacii-rossiyan-pokazali-na-video.htmlРакурс
Відеоматеріали об'єднаних зусиль 36-ї Окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського та 503-го Окремого батальйону морської піхоти по знищенню російських окупантів на території Донецької області оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.
Екіпажі безпілотників морських піхотинців майстерно демілітаризують російських окупантів, — йдеться у повідомленні Страткому ЗСУ.
.