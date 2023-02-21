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Влучність морпіхів ЗСУ з демілітаризації росіян на Донеччині показали на відео
Влучність морпіхів ЗСУ з демілітаризації росіян на Донеччині показали на відеоhttps://racurs.ua/ua/n180166-vluchnist-morpihiv-zsu-z-demilitaryzaciyi-rosiyan-na-donechchyni-pokazaly-na-video.htmlРакурс
Відеоматеріали об'єднаних зусиль 36-ї Окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського та 503-го Окремого батальйону морської піхоти по знищенню російських окупантів на території Донецької області оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.
Екіпажі безпілотників морських піхотинців майстерно демілітаризують російських окупантів, — йдеться у повідомленні Страткому ЗСУ.
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