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Ракурс
Зеленский издал два указа для награждения сотни воинов посмертно

Зеленский издал два указа для награждения сотни воинов посмертно

21 фев 2023, 22:45
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21 лютого президент Володимир Зеленський підписав два великі укази про нагородження українських військовослужбовців, з яких один — присвячений суто відзначенню загиблих.





Указом № 86 майже сотня — а точніше, 96 — солдатів, сержантів та молодших офіцерів вшановані орденами «За мужність» ІІІ ступеня. Серед них можна побачити й іноземних легіонерів.

Іншим указом, № 87, нагороджені 109 воїнів, серед яких теж є іноземці. Із них посмертно — 50.

СПИСКИ нагороджених за цими покликанням:

Указ № 86

Указ № 87

Источник: Ракурс


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