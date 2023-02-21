Зеленський видав посмертний указ для сотні воїнів

https://racurs.ua/ua/n180191-zelenskyy-vydav-dva-ukazy-dlya-nagorodjennya-sotni-voyiniv-posmertno.html

Ракурс

21 лютого президент Володимир Зеленський підписав два великі укази про нагородження українських військовослужбовців, з яких один — присвячений суто відзначенню загиблих.

Указом № 86 майже сотня — а точніше, 96 — солдатів, сержантів та молодших офіцерів вшановані орденами «За мужність» ІІІ ступеня. Серед них можна побачити й іноземних легіонерів.

Іншим указом, № 87, нагороджені 109 воїнів, серед яких теж є іноземці. Із них посмертно — 50.

СПИСКИ нагороджених за цими покликанням:

Указ № 86

Указ № 87