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Зеленський видав посмертний указ для сотні воїнів
Зеленський видав два укази для нагородження сотні воїнів посмертноhttps://racurs.ua/ua/n180191-zelenskyy-vydav-dva-ukazy-dlya-nagorodjennya-sotni-voyiniv-posmertno.htmlРакурс
21 лютого президент Володимир Зеленський підписав два великі укази про нагородження українських військовослужбовців, з яких один — присвячений суто відзначенню загиблих.
Указом № 86 майже сотня — а точніше, 96 — солдатів, сержантів та молодших офіцерів вшановані орденами «За мужність» ІІІ ступеня. Серед них можна побачити й іноземних легіонерів.
Іншим указом, № 87, нагороджені 109 воїнів, серед яких теж є іноземці. Із них посмертно — 50.
СПИСКИ нагороджених за цими покликанням:
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