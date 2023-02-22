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Ракурс
В оккупированном Мариуполе раздаются взрывы, фото: «Укринформ»

Мощный взрыв снова раздался в оккупированном Мариуполе

22 фев 2023, 10:52
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У Маріуполі, тимчасово окупованому рашистами місті Донецької області сьогодні, 22 лютого, вранці пролунав потужний вибух, лунають сирени.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

В Маріуполі увімкнули сирени та потужний вибух. знов працює ППО окупантів? — зазначив Андрющенко.

Згодом Андрющенко повідомив про ще один вибух у місті.

Стійке відчуття, що всі напрацювання Маріупольського Спротиву накривають одним махом, — наголосив він. — Маріуполь. Тримайся. Скоро. Скоро ми повернемо та повернемось.

Раніше повідомлялося, що вчора, 21 лютого, ввечері в Маріуполі пролунали 12 вибухів, перший з яких стався об 22.33 за київським часом.

За інформацією Андрющенка, два з цих вибухів були результатом роботи ППО окупантів.

Також встановлені два влучання:

  • в склад боєкомплекту в аеропорту Маріуполя з відгуком детонації;
  • в місце базування окупантів на території Стану-300 металургійного комбінату імені Ілліча (Кальміуській район).

Источник: Ракурс


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