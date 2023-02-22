Потужний вибух знову пролунав в окупованому Маріуполі

Потужний вибух знову пролунав в окупованому Маріуполіhttps://racurs.ua/ua/n180198-potujnyy-vybuh-znovu-prolunav-v-okupovanomu-mariupoli.htmlРакурс
У Маріуполі, тимчасово окупованому рашистами місті Донецької області сьогодні, 22 лютого, вранці пролунав потужний вибух, лунають сирени.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
В Маріуполі увімкнули сирени та потужний вибух. знов працює ППО окупантів? — зазначив Андрющенко.
Згодом Андрющенко повідомив про ще один вибух у місті.
Стійке відчуття, що всі напрацювання Маріупольського Спротиву накривають одним махом, — наголосив він. — Маріуполь. Тримайся. Скоро. Скоро ми повернемо та повернемось.
Раніше повідомлялося, що вчора, 21 лютого, ввечері в Маріуполі пролунали 12 вибухів, перший з яких стався об 22.33 за київським часом.
За інформацією Андрющенка, два з цих вибухів були результатом роботи ППО окупантів.
Також встановлені два влучання:
- в склад боєкомплекту в аеропорту Маріуполя з відгуком детонації;
- в місце базування окупантів на території Стану-300 металургійного комбінату імені Ілліча (Кальміуській район).