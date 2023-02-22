Потужний вибух знову пролунав в окупованому Маріуполі

В окупованому Маріуполі лунають вибухи, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n180198-potujnyy-vybuh-znovu-prolunav-v-okupovanomu-mariupoli.html

Ракурс

У Маріуполі, тимчасово окупованому рашистами місті Донецької області сьогодні, 22 лютого, вранці пролунав потужний вибух, лунають сирени.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

В Маріуполі увімкнули сирени та потужний вибух. знов працює ППО окупантів? — зазначив Андрющенко.

Згодом Андрющенко повідомив про ще один вибух у місті.

Стійке відчуття, що всі напрацювання Маріупольського Спротиву накривають одним махом, — наголосив він. — Маріуполь. Тримайся. Скоро. Скоро ми повернемо та повернемось.

Раніше повідомлялося, що вчора, 21 лютого, ввечері в Маріуполі пролунали 12 вибухів, перший з яких стався об 22.33 за київським часом.

За інформацією Андрющенка, два з цих вибухів були результатом роботи ППО окупантів.

Також встановлені два влучання: