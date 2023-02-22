Воздушная тревога прозвучала по радио в россии

https://racurs.ua/n180206-v-rossii-po-radio-zvuchala-vozdushnaya-trevoga-vlasti-obvinyaut-hakerov-video.html

Ракурс

У росії сьогодні, 22 лютого, радіостанції кількох міст передали сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Увага, оголошується повітряна тривога. Всім негайно пройти в укриття. Увага, увага, загроза ракетного удару, — пролунало в ефірі російських радіостанцій Relax FM, «Авторадто», «Юмор FM», Comedy Radio.

Зазначається, що це повідомлення чули жителі П’ятигорська, Тюмені, Воронежа, Казані, Нижнього Новгорода, Магнітогорська, Білгорода, Старого Оскола, Уфи та Новоуральська.

У російському мнс вже заявили, що причиною передачі цього сигналу стала «хакерська атака» на сервери радіостанцій.