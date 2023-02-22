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Воздушная тревога прозвучала по радио в россии
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У росії сьогодні, 22 лютого, радіостанції кількох міст передали сигнали повітряної тривоги.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Увага, оголошується повітряна тривога. Всім негайно пройти в укриття. Увага, увага, загроза ракетного удару, — пролунало в ефірі російських радіостанцій Relax FM, «Авторадто», «Юмор FM», Comedy Radio.
Зазначається, що це повідомлення чули жителі П’ятигорська, Тюмені, Воронежа, Казані, Нижнього Новгорода, Магнітогорська, Білгорода, Старого Оскола, Уфи та Новоуральська.
У російському мнс вже заявили, що причиною передачі цього сигналу стала «хакерська атака» на сервери радіостанцій.
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