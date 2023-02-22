ДРГ россии пытались прорваться на Харьковщину. Фото:

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Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася прорватися в Куп’янський район Харківської області.

Заходив ворожий підрозділ з території російської федерації. Ворожу ДРГ виявили в районі Бологівки. Однак вогневого впливу підрозділів Сил оборони противник відійшов на територію країни-агресора. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 22 лютого.

Зазначається, що ворожа ДРГ намагалася проникнути в районі Фиголівки. А на Куп’янському та Лиманському напрямках російська окупаційна армія провела декілька безуспішних наступальних дій.

У Генштабі додали, що ворог зосередив основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, тут росіяни збільшують чисельність особового складу.

Авіація Повітряних сил ЗСУ за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, 11 лютого в Херсонській області українські підрозділи ЗСУ вразили два човни, які окупанти готували для маневрування диверсійно-розвідувальних груп у дельті Дніпра.