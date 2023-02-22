ООН рассматривает проект резолюции в поддержку мира в Украине. Фото:

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Надзвичайна спеціальна сесія Генеральної асамблеї ООН проходитиме 22−23 лютого в Нью-Йорку.

Станом на сьогодні вже 68 держав стали співавторами проекту резолюції «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні». Київ і його союзники сподіваються отримати широку підтримку резолюції, що закликає до «справедливого і міцного миру».

Ця резолюція, як і попередні, підтверджує «зобов'язання ООН щодо суверенітету, незалежності, єдності й територіальної цілісності України» та закликає до негайного припинення бойових дій. Голосування має відбутися після закриття дебатів, очікується, що це станеться вже 23 лютого.

Днями, під час візиту президента США Джо Байдена в Україну, український лідер Володимир Зеленський заявив, що розгляд документа напередодні річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну є символічним кроком.

Напередодні 24 лютого затвердження цієї резолюції стане найкращим, потужним свідченням того, що терористична сила ніколи не зламає цивілізоване право, — наголосив тоді президент України.

Сьогодні ж, 22 лютого, на засідання буде винесена резолюція про підтримку територіальної цілісності України, яка голосується з 2014 року.

Нагадаємо, у лютому Китай анонсував, що має свої пропозиції щодо політичного врегулювання війни росії в Україні. Свою позицію Пекін обіцяв викласти в документі, в якому буде зазначено, що територіальна цілісність усіх країн повинна поважатися. Представити «формулу миру» КНР збирається 24 лютого.