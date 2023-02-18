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Ракурс
Китай готує свою "мирну пропозицію" для України до річниці російського вторгнення

Китай готує «мирну пропозицію» для України до річниці російського вторгнення

18 лют 2023, 17:40
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Китай анонсував, що має свої пропозиції щодо політичного врегулювання війни росії в Україні. Про це заявив провідний дипломат країни Ван І на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.





Ван І також зазначив, що Китай викладе свою позицію щодо врегулювання війни в Україні в документі, в якому буде зазначено, що територіальна цілісність усіх країн повинна поважатися. Представити «формулу миру» Китай збирається 24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну.

У пропозиції щодо мирного врегулювання військового конфлікту в Україні буде наголошено на необхідності дотримання цілей і принципів Статуту ООН, сказав голова канцелярії комісії з закордонних справ ЦК Комуністичної партії Китаю Ван І.

Чиновник, який наступного тижня відвідає Москву, наголосив, що Пекін «твердо стоятиме на стороні миру та діалогу».

Також Ван І зазначив, що КНР виступає за дотримання суверенітету та територіальної цілісності всіх країн, однак у ході врегулювання конфлікту мають бути враховані законні інтереси всіх держав у сфері безпеки.

У зв’язку з анонсом «китайського мирного плану» міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який також бере участь у мюнхенській конференції, категорично унеможливив територіальні втрати для своєї країни навіть в ім’я світу.

Жодні компроміси неможливі, ні за найменший квадратний метр, — заявив глава українського МЗС.

Джерело: Ракурс


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