Байден може надіслати сигнал путіну та росіянам у промові в Польщі

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Президент США Джо Байден може надіслати сигнал російському диктатору володимиру путіну та росіянам у своїй промові, яку він готує для виступу в Польщі 21 лютого.

Про це повідомив представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

Утім, передбачається, що у цьому виступі буде багато сигналів.

Я думаю, що ви почуєте в промові президента послання, які, безумовно, знайдуть відгук у американського народу, безумовно, знайдуть відгук у наших союзників і партнерів, без сумніву, знайдуть відгук у польського народу, який так багато зробив і продовжує робити. І я підозрюю, що ви почуєте, як він також надішле сигнал путіну і російському народу, — сказав Кірбі на брифінгу в Білому домі.

За його словами, президент США 21 лютого виступить у Варшаві із заявою, яку присвятить річниці вторгнення рф до України.

Також очікується, що під час виступу американський лідер дасть зрозуміти, що США продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.