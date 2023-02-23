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Ракурс
Чешское ТВ показало, как производят надувные M270 MLRS и Himars для обмана российской армии

Чешское ТВ показало, как производят надувные M270 MLRS и Himars для обмана российской армии (ВИДЕО)

23 фев 2023, 07:50
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Чеська компанія виготовляє надувні макети M142 HIMARS та M270 для України.





Чеське ТБ показало, як виробляють надувні M270 MLRS та Himars, які потім використовуються в Україні для обману російської армії.

Наразі виробничі потужності дозволяють виробляти до 35 макетів на місяць.

Вони не тільки збивають ворога з пантелику, але й змушують витрачати ракети вартістю у сотні тисяч доларів.

Утім, у спікера російських окупантів Конашенкова потім красива статистика: «Знищили 140% HIMARS в Україні».

Тим часом «Himars» вчора ввечері у гості завітав у спорткомплекс «Локомотив» в окупованому Дебальцево. Про це повідомив нардеп та волонтер Юрій Мисягін. Він опублікував наслідки роботи української реактивної артилерії в окупованому місті.

Источник: Ракурс


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