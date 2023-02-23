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Ракурс
Чеське ТБ показало, як виробляють надувні M270 MLRS та Himars для обману російської армії (ВІДЕО)

Чеське ТБ показало, як виробляють надувні M270 MLRS та Himars для обману російської армії (ВІДЕО)

23 лют 2023, 07:50
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Чеська компанія виготовляє надувні макети M142 HIMARS та M270 для України.





Чеське ТБ показало, як виробляють надувні M270 MLRS та Himars, які потім використовуються в Україні для обману російської армії.

Наразі виробничі потужності дозволяють виробляти до 35 макетів на місяць.

Вони не тільки збивають ворога з пантелику, але й змушують витрачати ракети вартістю у сотні тисяч доларів.

Утім, у спікера російських окупантів Конашенкова потім красива статистика: «Знищили 140% HIMARS в Україні».

Тим часом «Himars» вчора ввечері у гості завітав у спорткомплекс «Локомотив» в окупованому Дебальцево. Про це повідомив нардеп та волонтер Юрій Мисягін. Він опублікував наслідки роботи української реактивної артилерії в окупованому місті.

Джерело: Ракурс


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