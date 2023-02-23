Чеське ТБ показало, як виробляють надувні M270 MLRS та Himars для обману російської армії (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n180225-cheske-tb-pokazalo-yak-vyroblyaut-naduvni-m270-mlrs-ta-himars-dlya-obmanu-rosiyskoyi-armiyi-video.html

Ракурс

Чеська компанія виготовляє надувні макети M142 HIMARS та M270 для України.

Чеське ТБ показало, як виробляють надувні M270 MLRS та Himars, які потім використовуються в Україні для обману російської армії.

Наразі виробничі потужності дозволяють виробляти до 35 макетів на місяць.

Вони не тільки збивають ворога з пантелику, але й змушують витрачати ракети вартістю у сотні тисяч доларів.

Утім, у спікера російських окупантів Конашенкова потім красива статистика: «Знищили 140% HIMARS в Україні».

Тим часом «Himars» вчора ввечері у гості завітав у спорткомплекс «Локомотив» в окупованому Дебальцево. Про це повідомив нардеп та волонтер Юрій Мисягін. Він опублікував наслідки роботи української реактивної артилерії в окупованому місті.