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Ракурс
Колишнього українського міністра та генпрокурора призначили командиром взводу ЗСУ

Колишнього українського міністра та генпрокурора призначили командиром взводу ЗСУ

23 лют 2023, 07:29
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20 лютого капітана Юрія Луценка призначили командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів. Юрій Луценко — відомий український політик, який свого часу був міністром внутрішніх справ та генпрокурором.





Про призначення Юрія Луценка повідомила колишній прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у соцмережах.

За словами дружини Юрія Луценка Ірини, спочатку колишній високопоставлений силовик був у теробороні Києва, пізніше у Миколаєві та на Херсонському напрямку. Але вже понад три місяці він служить у Бахмуті та Соледарі. Нещодавно Луценку надали звання капітана.

Міністром внутрішніх справ Юрій Луценко був у 2005—2006 та 2007—2010 роках, генеральним прокурором — у 2016—2019 роках. Він був лідером колись впливової партії «Народна самооборона», тісно співпрацював із Віктором Ющенком, а згодом із Петром Порошенком.

Джерело: Ракурс


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