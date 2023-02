Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські сили на Донеччині продовжують спроби оточити Бахмут, а також готуються до нового штурму Вугледара.

Про це йдеться у щоденному огляді ситуації в Україні, який 23 лютого вранці представила британська розвідка.

В останні два дні, йдеться в огляді, тривали важкі бої під Бахмутом, де українські сили залишаються з відкритими шляхами постачання на захід, «попри поступове оточення росією протягом останніх шести тижнів».

Місто Вугледар знову зазнав сильного обстрілу, сказано в повідомленні міністерства Великої Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 23 February 2023



Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/wfwm9P2xXK



�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/kJnDtbypjV