Под Бахмутом тяжелые бои, россия готовится к новому наступлению на Угледар - Минобороны Великобритании

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Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські сили на Донеччині продовжують спроби оточити Бахмут, а також готуються до нового штурму Вугледара.

Про це йдеться у щоденному огляді ситуації в Україні, який 23 лютого вранці представила британська розвідка.

В останні два дні, йдеться в огляді, тривали важкі бої під Бахмутом, де українські сили залишаються з відкритими шляхами постачання на захід, «попри поступове оточення росією протягом останніх шести тижнів».

Місто Вугледар знову зазнав сильного обстрілу, сказано в повідомленні міністерства Великої Британії.

Існує реальна ймовірність, що росія готується до чергового наступу в цьому районі, — заявили британські військові.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 23 February 2023



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�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/kJnDtbypjV — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) February 23, 2023

Вони зазначили, що наприкінці 2022 року та лютому 2023 року наступ росіян під Вугледаром провалився.

У Міноборони Великої Британії вважають, що за бойові дії в районі Вугледару, як і раніше, відповідають війська Східного військового округу, яким командує генерал-полковник Рустам Мурадов. На думку британських військових, на Мурадова чинять тиск, щоб він покращив результати після попередніх невдач.

Однак малоймовірно, що Мурадов має ударну силу, здатну домогтися прориву, — заявили в Міноборони Великої Британії.

У Генштабі ЗСУ повідомили у ранковому зведенні 23 лютого, що російські сили продовжують спроби оточити Бахмут, просуваючись на північний захід від міста. У районі Вугледару, стверджують у Генштабі, добровольці з-поміж козаків, прикріплені до елітної 155-ї бригади морської піхоти, відмовляються брати участь у подальших наступальних діях «у зв’язку з провалом наступу та значними втратами в живій силі».

У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу відбили 90 атак росіян на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.