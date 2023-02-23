Армия рф продолжает попытки окружить Бахмут с северо-запада и активизировала наступление на Купянск и Лиман

https://racurs.ua/n180226-armiya-rf-prodoljaet-popytki-okrujit-bahmut-s-severo-zapada-i-aktivizirovala-nastuplenie.html

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Росіяни продовжують спроби охопити Бахмут із північного заходу.

У зведенні українського Генштабу на ранок четверга, 23 лютого, з’явилися нові населені пункти поблизу Бахмута, які, згідно зі зведенням, атакують росіяни, і, судячи з розташування цих сіл, росіяни продовжують спроби оточити Бахмут, просуваючись на північний захід від нього.

У списку населених пунктів, які, згідно зі зведенням, атакують росіяни, з’явилися села Оріхово-Васильівка та Дубово-Васильівка. Вони розташовані на північний захід від Бахмута, біля шосе, що сполучає Бахмут та Слов’янськ.

Тривають, згідно зі зведенням, і атаки в районі сіл Берхівка та Ягідне прямо біля північно-західних околиць Бахмута.

Загалом, як пише український генштаб, за останню добу українські частини відбили близько 90 атак росіян на п’яти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському.