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Ракурс
Росіяни продовжують спроби охопити Бахмут із північного заходу

Росіяни продовжують спроби оточити Бахмут із північного заходу та активізувала наступ на Куп’янськ і Лиман

23 лют 2023, 08:12
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Росіяни продовжують спроби охопити Бахмут із північного заходу.





У зведенні українського Генштабу на ранок четверга, 23 лютого, з’явилися нові населені пункти поблизу Бахмута, які, згідно зі зведенням, атакують росіяни, і, судячи з розташування цих сіл, росіяни продовжують спроби оточити Бахмут, просуваючись на північний захід від нього.

У списку населених пунктів, які, згідно зі зведенням, атакують росіяни, з’явилися села Оріхово-Васильівка та Дубово-Васильівка. Вони розташовані на північний захід від Бахмута, біля шосе, що сполучає Бахмут та Слов’янськ.

Тривають, згідно зі зведенням, і атаки в районі сіл Берхівка та Ягідне прямо біля північно-західних околиць Бахмута.

Битва за Бахмут, карта Deep State станом на вечір 22 лютого

Загалом, як пише український генштаб, за останню добу українські частини відбили близько 90 атак росіян на п’яти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському.

Бахмутський відтинок — частина або вся Берхівка захоплена ворогом, ситуація уточнюється. Йдуть бої в Ягідному. На східному березі ворог повільно, але видавлює наші сили до річки. На півдні міста ситуація стабільна, — так паблік Deep State описав ситуацію навколо Бахмута.

Оглядачі цього каналу пишуть, що «східний берег зараз викликає питання — чи є сенс його тримати в таких умовах і як довго».

З півночі ситуація взагалі викликає певні страхи. Ворог вийшов на 200-метрові висоти і видавлює українські підрозділи з Берхівки. Для розуміння, до траси з Хромового все знаходиться нижче.

Інші напрямки наступу рф

Росіяни, можливо, активізували наступ на Куп’янськ та Лиман. Про це написав Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні. Інститут припускає, що росіяни «намагаються збільшити темп наступальних операцій» на лінії Куп’янськ-Лиман.

Таке припущення американські аналітики роблять, зокрема, на основі повідомлення популярного російського мілітаристського телеграм-каналу «Записки ветерана», а також інформації про відключення мобільного зв’язку окупаційною владою в цьому регіоні.

ISW також пише, ґрунтуючись на даних із відкритих джерел, про деяке просування росіян на північ від Бахмута та про інтенсифікацію їх атак у районі Авдіївки.

Тим часом у зв’язку із провалом наступу та значними втратами у живій силі під Вугледаром особовий склад добровольчого, так званого козачого загону, який був приданий 155 бригаді морської піхоти тихоокеанського флоту, відмовляється від подальшої участі у наступальних діях, повідомив Генштаб ЗСУ уранці 23 лютого.

Джерело: Ракурс


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