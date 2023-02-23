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Росіяни продовжують спроби охопити Бахмут із північного заходу
Росіяни продовжують спроби оточити Бахмут із північного заходу та активізувала наступ на Куп’янськ і Лиманhttps://racurs.ua/ua/n180226-rosiyany-prodovjuut-sproby-otochyty-bahmut-iz-pivnichnogo-zahodu-ta-aktyvizuvala-nastup.htmlРакурс
Росіяни продовжують спроби охопити Бахмут із північного заходу.
У зведенні українського Генштабу на ранок четверга, 23 лютого, з’явилися нові населені пункти поблизу Бахмута, які, згідно зі зведенням, атакують росіяни, і, судячи з розташування цих сіл, росіяни продовжують спроби оточити Бахмут, просуваючись на північний захід від нього.
У списку населених пунктів, які, згідно зі зведенням, атакують росіяни, з’явилися села Оріхово-Васильівка та Дубово-Васильівка. Вони розташовані на північний захід від Бахмута, біля шосе, що сполучає Бахмут та Слов’янськ.
Тривають, згідно зі зведенням, і атаки в районі сіл Берхівка та Ягідне прямо біля північно-західних околиць Бахмута.
Загалом, як пише український генштаб, за останню добу українські частини відбили близько 90 атак росіян на п’яти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському.
Бахмутський відтинок — частина або вся Берхівка захоплена ворогом, ситуація уточнюється. Йдуть бої в Ягідному. На східному березі ворог повільно, але видавлює наші сили до річки. На півдні міста ситуація стабільна, — так паблік Deep State описав ситуацію навколо Бахмута.
Оглядачі цього каналу пишуть, що «східний берег зараз викликає питання — чи є сенс його тримати в таких умовах і як довго».
З півночі ситуація взагалі викликає певні страхи. Ворог вийшов на 200-метрові висоти і видавлює українські підрозділи з Берхівки. Для розуміння, до траси з Хромового все знаходиться нижче.
Інші напрямки наступу рф
Росіяни, можливо, активізували наступ на Куп’янськ та Лиман. Про це написав Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні. Інститут припускає, що росіяни «намагаються збільшити темп наступальних операцій» на лінії Куп’янськ-Лиман.
Таке припущення американські аналітики роблять, зокрема, на основі повідомлення популярного російського мілітаристського телеграм-каналу «Записки ветерана», а також інформації про відключення мобільного зв’язку окупаційною владою в цьому регіоні.
ISW також пише, ґрунтуючись на даних із відкритих джерел, про деяке просування росіян на північ від Бахмута та про інтенсифікацію їх атак у районі Авдіївки.
Тим часом у зв’язку із провалом наступу та значними втратами у живій силі під Вугледаром особовий склад добровольчого, так званого козачого загону, який був приданий 155 бригаді морської піхоти тихоокеанського флоту, відмовляється від подальшої участі у наступальних діях, повідомив Генштаб ЗСУ уранці 23 лютого.
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